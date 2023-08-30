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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທີ່ບັນດາການພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຊຸກຍູ້ການບັນດາການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ

(ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ສິງກະໂປ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27-29 ສິງຫາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ.

ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ. ທີ່ບັນດາການພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຊຸກຍູ້ການບັນດາການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ລວມມີ: ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານສະອາດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸດຕິທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການແລກປ່ຽນຜູ້ມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານນະວັດຕະກຳ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 7 ສະບັບ.

ແລະກໍ່ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ; ພົບປະກັບ ນັກສຶກສາດີເດັ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ; ການພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາການນຳໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ້ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ້ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານ Yerlan Baizhanov ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ກາຊັກສະຖານຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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