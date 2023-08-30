ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ສິງກະໂປ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27-29 ສິງຫາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ.
ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ. ທີ່ບັນດາການພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຊຸກຍູ້ການບັນດາການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ລວມມີ: ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານສະອາດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຍຸດຕິທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການແລກປ່ຽນຜູ້ມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານນະວັດຕະກຳ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 7 ສະບັບ.
ແລະກໍ່ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ; ພົບປະກັບ ນັກສຶກສາດີເດັ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ; ການພົບປະ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາການນຳໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ.