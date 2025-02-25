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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ AFF 2025

ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເວລາ 2 ວັນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ທີ່ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 (25-26 ກຸມພາ).
ທ່ານເອກອັກຄັດຖະທູດ Tan Yang Thai (ພາບ: Bernama)

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເວລາ 2 ວັນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ທີ່ເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 (25-26 ກຸມພາ). ຕາມທ່ານເອກອັກຄັດຖະທູດ Tan Yang Thai ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2025. ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວປາໄສຢູ່ ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງເວທີປາໄສ ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ຈະສ້າງກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ສະເຫນີ ກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງປະເທດນີ້ໃນປີການຮ່ວມມື ອາຊຽນ 2025.

ບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ຄາດວ່າ ຈະເນັ້ນຫນັກບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ອາຊຽນ ໃນສະພາບແກ້ງແຍ່ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ທີ່ ນັບມື້ນັບດຸເດືອດ. ນອກນັ້ນ ບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ອະນາຄົດວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ທັງໝົດບັນດາປະເທດສະມາຊິກໂດຍທ່ານ Anwar Ibrahim ຈະຍົກອອກມາ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ນັບແຕ່ເມື່ອສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງໃນທ້າຍ 2022, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ກໍ່ຈະມີການພົບປະຄັ້ງຕ່າງໆກັບການນຳຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕ Jose Ramos-Horta

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ເຕ Jose Ramos-Horta

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕີມໍແລັດສະເຕ ຈະປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໄລຍະ 2011 – 2030 ໂດຍໄວ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສ້າງປະເທດປະຊາທິປະໄຕ.
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