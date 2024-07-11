ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງລົງທຶນເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນ: ເລື່ອງສ້າງແຜນຮ່າງ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງການຂົນສົ່ງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເລື່ອງພັດທະນາຄົມມະນາຄົມ, ໃນນັ້ນ ມີທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້ ຈະຫລຸດຜ່ອນ logistics, ຫລຸດລາຄາ ແລະ ເພີ່ມກຳລັງແກ້ງແຍ່ງດ້ານສິນຄ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ບົດຮຽນຈາກສາກົນທີ່ເໝາະສົມ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ, ປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ວາອີກໃນການປັບປຸງແຜນຮ່າງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ -ໃຕ້ ມີລວງຍາວປະມານ 1.540 ກິໂລແມັດ, ໄປຜ່ານ 20 ແຂວງ, ນະຄອນ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ຜັນຂະຫຍາຍໃນຮອບເວລາ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2025 – 2035 ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 67 ຕື້ USD.