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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງລົງທຶນເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄຫວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ພາບ: VOV

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນ: ເລື່ອງສ້າງແຜນຮ່າງ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງການຂົນສົ່ງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເລື່ອງພັດທະນາຄົມມະນາຄົມ, ໃນນັ້ນ ມີທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ - ໃຕ້ ຈະຫລຸດຜ່ອນ logistics, ຫລຸດລາຄາ ແລະ ເພີ່ມກຳລັງແກ້ງແຍ່ງດ້ານສິນຄ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ບົດຮຽນຈາກສາກົນທີ່ເໝາະສົມ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ, ປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ວາອີກໃນການປັບປຸງແຜນຮ່າງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຫນືອ -ໃຕ້ ມີລວງຍາວປະມານ 1.540 ກິໂລແມັດ, ໄປຜ່ານ 20 ແຂວງ, ນະຄອນ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ຜັນຂະຫຍາຍໃນຮອບເວລາ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2025 – 2035 ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 67 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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