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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ເອົາໃຈໃສ່ວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ເກິນເທີ ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ເປັນເຂດຕົວເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ (ພາບ: VGP)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ຢູ່ເມືອງ ກາຍຣັງ, ນະຄອນ ເກິນເທີ. ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ຮັບໃຊ້ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເກິນເທີ - ກ່າເມົາ, ຂຶ້ນກັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ, ປະຈຳບັນໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນການຮັບປະຊາຊົນມາພັກອາໄສ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ເກິນເທີ ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຄືນໃໝ່ເປັນເຂດຕົວເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ... ຢ່າງຄົບຊຸດ. ພ້ອມທັງ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານງານທຳ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດໃໝ່ຕ້ອງດີກວ່າ, ຢ່າງໜ້ອຍສຸດກໍ່ທຽບເທົ່າກັບບ່ອນເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
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