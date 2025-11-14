Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນສະພາບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຊຸມປີກ່ອນ: ການໂຮມບໍລິເວນແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ການປະຕິບັດອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນບຸນ)

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມຊົນເຜົ່າເອກະພາບ ຫວຽດນາມ, ປະຈຸບັນແມ່ນ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (18 ພະຈິກ 1930 – 18 ພະຈິກ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະຈິກ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຍດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດກັບປະຊາຊົນເຂດຊຸມຊົນ ທັງກຽນ, ຕາແສງ ເດກີ, ແຂວງ ຢາລາຍ.

        ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນສະພາບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຊຸມປີກ່ອນ: ການໂຮມບໍລິເວນແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ການປະຕິບັດອຳນາດການປົກຄອງ 2 ຂັ້ນ; ພາຍຸ Kalmaegi (ພາຍຸລຸກທີ 13) ຜ່ານມາ ກໍໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍົກສູງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ນ້ຳໃຈພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະ ກັນເພື່ອຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ເລື່ອງລັດຖະບານ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຈະສ້າງກຳລັງແຮງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Kalmaegi. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ກ່ອນອືນໝົດແມ່ນຕ້ອງກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວມີເຮືອນຖືກພັງທະລາຍ, ສ້ອມແປງເຮືອນຖືກເພເປ; ຟື້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ; ຮັບປະກັນການຟື້ນຟູໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ລຸລ່ວງ; ເຮັດອະນາໄມທຳຄວາມສະອາດສິ່ງແວດລ້ອມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G7 ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ໃນ​ໂລກ

ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G7 ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ໃນ​ໂລກ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G7 ກໍ່ກ່າວເຕືອນ ຈະເພີ່ມທະວີຄຳສັ່ງລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ ລັດເຊຍ ແລະ ໝູນໃຊ້ມາດຕະການສຳລັບບັນດາຝ່າຍທີ່ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງ ລັດເຊຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top