ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອິນເດີຍ ແລະ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ພ້ອມກັບການນຳ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ຄັ້ງທີ 22 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ອິນເດຍ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ “ການກະທຳມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ”, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ແທດຈິງກັບ ອາຊຽນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ສະເໜີການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງໂຄງປະກອບສະພາວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ຄືນໃໝ່; ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າເຕັກໂນໂລຊີສູງ, logistics, AI ແລະ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ; ເປີດກວ້າງການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນທະເລ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ…
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 28 ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Takaichi Sanae. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນຈະຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດຮ່ວມ.