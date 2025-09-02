ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບການນຳເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SCO
ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຂົງເຂດຮ່ວມມືລະອຽດ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນການຮ່ວມມືອັນດີງາມທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເປີດກວ້າງບັນຊີລາຍຊື່ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານພາສີອາກອນ; ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືໃນ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ສຳເລັດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເປັນເອກະພາບມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນ, ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໄລຍະ 2025 – 2030 ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພະລັງງານ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ການນຳ 2 ທ່ານເຫັນດີຕ້ອງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ເປີດກວ້າງໄປສູ່ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ກາຍເປັນຂົງເຂດຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ 2 ປະເທດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຫຼາຍແງ່ມູມເຊິ່ງໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດປະຕິບັດສຳເລັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045.