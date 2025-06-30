ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານ JBIC Maeda Tadashi
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການໜູນຊ່ວຍຂອງ JBIC ໃນການເຂົ້າຮ່ວມການ ເຈລະຈາ ນະໂຍບາຍ, ສະໜອງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພະລັງງານ ທີ່ສຳຄັນ, ກໍ່ຄືບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ JBIC ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຫັນເປັນສີຂຽວ.
ສ່ວນທ່ານປະທານທະນາຄານ JBIC Maeda Tadashi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, JBIC ພ້ອມແລ້ວ ແລະ ຈະໜູນຊ່ວຍບ້ວງເງິນກູ້ໃຫ້ບັນດາວິ