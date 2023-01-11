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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA  

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ຊົນເຊີຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານ, ນຳມາໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຮອບດ້ານທີ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ສະຫາຍ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ສະໜິດສະໜົມຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອດິ່ງເຫ້ວ ເຖິງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022” ເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ພົບປະກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ພົບປະກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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