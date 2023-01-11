ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ຊົນເຊີຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານ, ນຳມາໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈຕໍ່ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຮອບດ້ານທີ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ສະຫາຍ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ສະໜິດສະໜົມຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນດີງາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອດິ່ງເຫ້ວ ເຖິງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022” ເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີຂອງການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ.