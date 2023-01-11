ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ໃນບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ; ແລະ ເປັນແຂກຄົນທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນດີ ຂອງ ລາວ ໃນການຕອບສະໜອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຟື້ນຟູສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫຼາດຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໂດຍສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ປິດປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດຫາກໍ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື; ໄດ້ຕີລາຄາສູງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນປີ 2023, ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ການພົບປະເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດໄມຕີຈິດ, ຈິງໃຈ ແລະ ອົບອຸ່ນ. ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ກໍ່ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບຢ່າງມີຄວາມສຸກ.