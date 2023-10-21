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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫລາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Faisal Al-Ibrahim ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ . ພາບ: TTXVN

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Riyadh, ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວ (GCC), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Faisal Al-Ibrahim ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ ແລະ ທ່ານ Ahmed Al-Rajhi ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫລາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສົມທົບກັນປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດໃນການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ; ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະແລກປ່ຽນ ປະຊາຊົນ, ວັດທະນະທຳ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ການບິນ.

 ທ່ານ Faisal Al-Ibrahim ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ ຕີລາຄາສູງຜົນງານຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຢັ້ງຢືນ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການຂອງຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ກັບຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ພິເສດແມ່ນການຄ້າການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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