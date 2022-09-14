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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື.

   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ, ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ສິງກະໂປ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື, ໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບລະບົບສະໜອງຄືນໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍການມີໜ້າຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ສິງກະໂປຢູ່ທັງພາກເໜືອ - ພາກກາງ - ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ຢັ້ງຢືນພ້ອມແລ້ວທີ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຄື ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ການເງິນສີຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Samdech Heng Samrin

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Samdech Heng Samrin

ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Heng Samrin ທີ່ພວມ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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