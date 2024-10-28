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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນທະຍາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ UAE ຢ່າງເປັນທາງການ

ເວລາ 11 ໂມງ ຂອງວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຍົນພິເສດ ພາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະນາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະຫນາມບິນ ສາກົນ Zayed, ນະຄອນຫລວງ Abu Dhabi ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ UAE ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນສາກົນ Zayed

ມາຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບການດຶງດູດຜູ້ເກັ່ງກ້າສາມາດ UAE Thani Bin Ahmed Al Zayoudi; ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ຫງວຽນແທງຢຽບ; ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 26 ຕຸລາ 2024, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ເຈິ່ນກວັກຕໍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມນຳໜ້າ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ.
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