ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນທະຍາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ UAE ຢ່າງເປັນທາງການ
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນສາກົນ Zayed
ມາຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ມີທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບການດຶງດູດຜູ້ເກັ່ງກ້າສາມາດ UAE Thani Bin Ahmed Al Zayoudi; ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UAE ຫງວຽນແທງຢຽບ; ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE.