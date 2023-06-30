ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ 4 ເນື້ອໃນສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນມີຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູ; ເລື່ອງສ້າງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບັນດາກົດໝາຍກຳນົດກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ງົບປະມານແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຮົ້ວກີດຂວາງຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.
ກ່າວຄຳເຫັນເປີດສາກກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານ ຈະຍື່ນສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 8 ສະບັບ, ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບທີ່ຍາກ, ສັບສົນ, ມີຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບການສ້າງກົດໝາຍ; ບັນດາກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດຕ້ອງຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້; ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໄດ້; ສ້າງພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳໃໝ່ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.