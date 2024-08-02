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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 2 ວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີ 20 ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນກັບບັນດາວົງການ, ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: TTXVN)

 ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 02 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້້ເດີນທາງກັບເມືອຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນເດຍ ຢ່າງຈົບງາມ (ແຕ່ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ - 01 ສິງຫາ) ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi.

ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 2 ວັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີ 20 ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ອຸດົມສົມບູນກັບບັນດາວົງການ, ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂອງ 2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ລົງນາມ, ແລກປ່ຽນເອກະສານການຮ່ວມມືໃນ 9 ສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ສາທາລະນະສຸກ, ກົດໝາຍ ແລະ ຕຸລາການ, ການທູດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວິທະຍາສາດກະສິກຳ.. ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດກໍ່ລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມື 10 ສະບັບໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລາທິການ, ການບິນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ, ການຢາ…

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄປສູ່ໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່, ເລິກເຊິ່ງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Shawn Steil ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ແລະ ທ່ານ Choi Youngsam ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ Shawn Steil, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ເປັນສຳຄັນ, ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ການາດາ ຜັນຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງການນຳສອງປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ການາດາ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ບົນພື້ນຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການາດາ ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງ ການາດາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂຄງປະກອບພາກພື້ນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ Choi Youngsam, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານ
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