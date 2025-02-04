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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາກຳລັງພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ລ້າງເຊີນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາກຳລັງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນກັບບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຈີນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ.
(ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 05 ບຸນເຕັດ), ໃນຂອງເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳລັງທະຫານຊາຍແດນ ແລະ ບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ພວມປະຕິບັດງານຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ເຕິນແທັງ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ.

        ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມສ້າງດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະ, ເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາກັບ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາກຳລັງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນກັບບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຈີນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ສິນຄ້າຜ່ານແດນຫຼາຍກວ່າໃນປີນີ້, ປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ (1950 -2025). ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 03 ກຸມພາ ຄົບຮອບ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 03 ກຸມພາ ຄົບຮອບ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້້ສ້າງໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ 1945 ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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