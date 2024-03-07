ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະການນຳຫຼາຍປະເທດທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ລໍຖ້າການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງ ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເຫັນດີສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກຜົນຂອງບັນດາການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງກົມການເມືອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົມການເມືອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.
ກະສັດບຣູໄນ Hassanal Bolkiah ເຫັນດີຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ Halal.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ເຫັນດີຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າເຂົ້າສານ, ຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ.
ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ໄທ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ນິວຊີແລນ, ຕີມໍແລັດແຕ…