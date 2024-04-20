ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການ, ຜູ້ມີສິດທິພົນຊື່ສຽງ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບານ, ນັກສິລະປະການ, ຜູ້ມີສິດທິພົນຊື່ສຽງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ “ວັນວັດທະນະທຳບັນດາຊົນເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ” ປີ 2024.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນທີ່ບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການ, ຜູ້ມີສິດທິພົນຊື່ສຽງໃນທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ນາຍບ້ານ, ນັກສິລະປະການ, ຜູ້ມີສິດທິພົນຊື່ສຽງ ຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປັນປັດໃຈຕັ້ງໜ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຊະຫຍາຍ, ຖ່າຍທອດບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳເປັນວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງຊາດຢ່າງແທດຈິງ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຂົນຂວາຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງຂອງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.