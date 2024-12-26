ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ UAE, ກາຕາ ແລະ ອາຣັບບີ ຊະອຸດີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອາຣັບບີ ຊະອຸດີ, ສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE), ກາຕາ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ 3 ປະເທດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ຕາເວັນອອກກາງ ແບ່ງປັນວິໄສທັດ, ຄວາມຄາດຫວັງໃນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ສາມາດຮ່ຳຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານສະເໜີຈົ່ງສົມທົບກັນໂດຍໄວ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານລວມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຜ່ານການຍູ້ແຮງການເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າທີ່ 2 ຝ່າຍມີທ່າແຮງ; ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ 2 ສົ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີສົນໃຈ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດ.
ສ່ວນບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາປະເທດຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພວມຮີບເຮັ່ງຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ.