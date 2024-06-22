ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນມາດຕາ IV, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອບຮັບຄະນະຜູ້ແທນມາດຕາ IV, ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ໂດຍທ່ານ Paulo Medas ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ເມື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນກັບຄະນະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເພື່ອຮັກສາທ່າເຕີບໂຕສູງ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍເຮັດໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ (ການລົງທຶນ, ສົ່ງອອກ, ໃຊ້ສອຍ) ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ (ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ…). ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກລັດຢ່າງແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ; ຈະຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ, ກິດຈະກຳ; ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍອື່ນເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດພັດທະນາ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ.
ສ່ວນທ່ານ Paulo Medas ສະເໜີແນະໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດໂປ່ງໃສ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ສ້າງຄວາມສະດວກເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານທົດແທນ… ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, IMF ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງການສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.