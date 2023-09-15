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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈີນ -ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ -ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 20 ຢູ່ ນະຄອນຫນານຫນິງ ແຂວງ ກວາງສີ ປະເທດຈີນ.ແ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. (ພາບປະກອບ: VOV)

ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ -ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 20 ຢູ່ ນະຄອນຫນານຫນິງ ແຂວງ ກວາງສີ ປະເທດຈີນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 16-17 ກັນຍາ.

ນອກນັ້ນ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ວັນທີ 17 – 26 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 78 ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ ຢູ່ ອາເມລິກາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ທ່ານ Lula da Silva.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຈະໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ກຸຍ​ບາ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຈະໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ກຸຍ​ບາ, ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຈະດຳເນີນກົງກັບເວລາ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານ Fidel Castro Ruz ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດ (12-17/9/1973).
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