ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ໃນການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ເມສາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 12 – 13 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ພາບ: VGP
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ແລະກໍ່ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເມືອງ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຜົນການວິໄຈຫາເຊື້ອ SARS -CoV- 2 ເປັນລົບ ໃນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຂຶ້ນຍົນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດເຂົ້າເມືອງ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫລາຍຂໍ້ກຳນົດ, ຄຳແນະນຳໃຫມ່ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ- 19 ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າເມືອງທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດການແຍກ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ມາຈາກ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ). ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຄວາມປາດຖະຫນາວ່າ ບັນດາປະເທດ ແລະເຂດແຄ້ວນຈະມີຂໍ້ກຳນົດ, ການແນະນຳຄ້າຍຄືກັນ ຄື ຫັນລະບຽບການເຂົ້າເມືອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຈາກ ຫວຽດນາມ ຜ່ານນັ້ນສາມາດຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານວັດທະນະທຳ ພາຍຫລັງໂລກລະບາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)