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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ໃນເດືອນພຶດສະພາ

ໃນການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ເມສາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 12 – 13 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ.

ໃນການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ເມສາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 12 – 13 ພຶດສະພາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ພາບ: VGP

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ.

ແລະກໍ່ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເມືອງ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຜົນການວິໄຈຫາເຊື້ອ SARS -CoV- 2 ເປັນລົບ ໃນເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຂຶ້ນຍົນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດເຂົ້າເມືອງ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫລາຍຂໍ້ກຳນົດ, ຄຳແນະນຳໃຫມ່ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ- 19 ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີເລື່ອງບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າເມືອງທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດການແຍກ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ມາຈາກ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ). ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຄວາມປາດຖະຫນາວ່າ  ບັນດາປະເທດ ແລະເຂດແຄ້ວນຈະມີຂໍ້ກຳນົດ, ການແນະນຳຄ້າຍຄືກັນ ຄື ຫັນລະບຽບການເຂົ້າເມືອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຈາກ ຫວຽດນາມ  ຜ່ານນັ້ນສາມາດຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານວັດທະນະທຳ ພາຍຫລັງໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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