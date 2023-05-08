Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງ 12 ປີ

ຈຸດສຸມຂອງການພົບປະຄັ້ງສຸດຍອດ ຍີ່ປຸ່ນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງນີ້ຈະປິ່ນອ້ອມການຮ່ວມມືຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນສະພາບນັບມື້ນັບເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida (ພາບ: AFP)  

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 07-08 ພຶດສະພາ, ໃນສະພາບທີ່ 2 ປະເທດພວມຊຸກຍູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຮຳບາດແຜການພົວພັນ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳ ຍີ່ປຸ່ນ ໄປເຖິງ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງໄລຍະ 12 ປີ, ເພື່ອຕອບຄືນການຢ້ຽມຢາມກ່ອນນັ້ນເມື່ອເດືອນ ມີນາ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk yeol.

ຈຸດສຸມຂອງການພົບປະຄັ້ງສຸດຍອດ ຍີ່ປຸ່ນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງນີ້ຈະປິ່ນອ້ອມການຮ່ວມມືຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນສະພາບນັບມື້ນັບເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ປະເທດມີກາລະໂອກາດຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງໃນບັນຫາ ສປປ.ເກົາຫຼີ, ກໍຄືຮັບປະກັນພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການພົວພັນພວມເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາ​ຊະ​ບັນ​ລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາ​ຊະ​ບັນ​ລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ Charles III ຢູ່ລອນດອນ, ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top