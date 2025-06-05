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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຕິດພັນຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ

(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ເລຂາອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະບໍລິຫານອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ ອາຍຸການ 2020 – 2025.

ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະບໍລິຫານອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານອາຍຸການ 2025 – 2030; ຮ່າງບົດລາຍງານກວດກາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກອາຍຸການ 2020 – 2025.

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ, ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຕິດພັນຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ພິເສດແມ່ນລະດັບເຕີບໂຕໃນແຕ່ລະປີບັນລຸ 2 ຕົວເລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸເພື່ອຫັນປ່ຽນຮູບແບບເຕີບໂຕຕາມທິດພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິມີລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງກົມການເມືອງ; ພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ; ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງທາດເຄມີ, ຊີວະສາດ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງທາດເຄມີ, ຊີວະສາດ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ

ພິທີລົງນາມບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃນຂອງ 2 ຝ່າຍໃນການພ້ອມກັບຮັບມືກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເກີດ CBRN ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມໃນການປົກປ້ອງມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດ
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