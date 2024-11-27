ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊື່ອໝັັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸໄດ້ຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງກວ່າກ່ຽວກັບ startup
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ startup ນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດປີ 2024 (Techfest 2024), ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາລະບົບ startup ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ”.
ທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ startup ນະວັດຕະກຳຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ຂອງທັງປະຊາຄົມ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ; ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ເປັນກຳລັງໜູນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງຕົ້ນຕໍ, ພິເສດແມ່ນໃຫ້ບຸລິມະສິດ, ໜູນຊ່ວຍລຸ້ນໜຸ່ມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີວ່າ:
“ປະຊາຄົມ startup, ນະວັດຕະກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດ, ພູມປັນຍາຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບໍ່ຢ້ານປະລາໄຊ. ພວກເຮົາຈະເຮັດ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກກ່ຽວກັບ startup ນະວັດຕະກຳ; ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ທົດສະວັດບຸກບືນ, ພັດທະນາຢ່າງຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.