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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊື່ອໝັັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸໄດ້ຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງກວ່າກ່ຽວກັບ startup

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ startup ນະວັດຕະກຳຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ຂອງທັງປະຊາຄົມ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ; ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ startup ນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດປີ 2024 (Techfest 2024), ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາລະບົບ startup ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ”.

ທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ startup ນະວັດຕະກຳຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ຂອງທັງປະຊາຄົມ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ; ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ເປັນກຳລັງໜູນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງຕົ້ນຕໍ, ພິເສດແມ່ນໃຫ້ບຸລິມະສິດ, ໜູນຊ່ວຍລຸ້ນໜຸ່ມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີວ່າ:

“ປະຊາຄົມ startup, ນະວັດຕະກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດ, ພູມປັນຍາຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບໍ່ຢ້ານປະລາໄຊ. ພວກເຮົາຈະເຮັດ, ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກກ່ຽວກັບ startup ນະວັດຕະກຳ; ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ທົດສະວັດບຸກບືນ, ພັດທະນາຢ່າງຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
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