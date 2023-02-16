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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ: ແຂວງ ເບນແຈ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ ແຂວງ ເບນແຈ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ເບນແຈ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ທິດທາງຫນ້າທີ່ປີ 2023.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ເບນແຈ. 
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງ: ແຂວງ ເບນແຈ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນ ມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ, ການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ ປະຫວັດສາດ -ຊີວະພາບ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງ ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ໃຫ້ແຂວງເບນແຈ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ຄວນເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ; ວາງແຜນຜັງດ້ວຍຈິດໃຈຖືນີ້ແມ່ນຫນ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຕ້ອງໄປກ່ອນບາດກ້າວຫນຶ່ງ, ມີວິໄສທັດຍາວໄກ, ມີຍຸດທະສາດ, ສ້າງແຜນຜັງຂອງແຂວງໂດຍໄວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ,ຍົກສູງກຳລັງແກ້ງແຍ່ງບົນພື້ນຖານຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານສາທາລະນະທາງເອເລັກໂຕນິກ, ຫນູນຊ່ວຍ Stardup, ປ່ຽນໃຫ່ມປະດິດຄິດສ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖັນ​ແຖວ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ສິ​ລ​ະ​​ປິນ ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖັນ​ແຖວ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ສິ​ລ​ະ​​ປິນ ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພົບປະສ້າງສັນກັບຜູ້ແທນທີ່ເປັນປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023.
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