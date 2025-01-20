ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ຮອງປະທານປະເທດ, ໄປອວຍພອນປີໃໝ່ຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຢູ່ເມືອງ ຮ່ວາບິ່ງ, ແຂວງ ບາກລຽວ, ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ, ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025.
ເມື່ອສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ເຖິງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງແຂວງ ບາກລຽວ, ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ຮອງປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ຂະແໜງການຂອງແຂວງ ບາກລຽວ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າໃນວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໃນບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ອົບອຸ່ນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ, ຮອງປະທານປະເທດ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ ແລະ ທະຫານເຈັບປ່ວຍຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ຮ່ວາບິ່ງ,; ມອບຂອງຂວັນ 200 ພູດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ, ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ບາກລຽວ; ມອບເງິນຈຳນວນ 500 ລ້ານດົງເພື່ອໃຫ້ແຂວງໜູນຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ; ມອບເງິນຈຳນວນ 200 ລ້ານດົ່ງໃຫ້ກອງທຶນອຸປະກະລະເດັກຂອງແຂວງ.