ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງ ຫວ້ໍທິແອັງຊວັນ, ຜູ້ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Ito Naoki, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ຫວ້ໍທິແອັງຊວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ແມ່ນນັກລົງທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ອັນດັບ 3; ແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ຂອງ ຫວຽດນາມ… ສະນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຫວ້ໍທິແອັງຊວັນ ສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຂົງເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ຫາກໍ່ຍົກລະດັບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມທັງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານ Ito Naoki, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢືນຢັນວ່າ, ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມກັບ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການຫັນເປັນສີຂຽວ...