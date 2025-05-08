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ຂ່າວສານ

ທຶນ FDI ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 40%

ຈຳນວນໂຄງການລົງທຶນໃໝ່, ຈຳນວນໂຄງການດັດປັບທຶນ ແລະ ຈຳນວນການແລກປ່ຽນຮ່ວມທຶນ, ຊື້ຫຸ້ນສ່ວນ ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ມີ 81 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນມີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 (ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກົມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ) ປະກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ເມສາ, ຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 13,8 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 40% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ໃນນັ້ນ, ຈຳນວນໂຄງການລົງທຶນໃໝ່, ຈຳນວນໂຄງການດັດປັບທຶນ ແລະ ຈຳນວນການແລກປ່ຽນຮ່ວມທຶນ, ຊື້ຫຸ້ນສ່ວນລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນປະເທດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ປະຈຸບັນ, ມີ 81 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນມີການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025; ໃນນັ້ນ, ສິງກະໂປ ໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກວ່າ 3,2 ຕື້ USD; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຮົ່ງກົງ (ຈີນ)… ຕາມລຳດັບ. ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນຢູ່ 18/21 ຂະແໜງ, ຢູ່ 51 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ. ບັກນິງ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳໜ້າ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ດົ່ງນາຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ບ່າເຣີຍ - ວູງເຕົ່າ, ຮ່ານາມ… ຕາມລຳດັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາ ສັງເກດຈາກ ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ Vesak 2025

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2025 (Vesak 2025) ດຳເນີນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແຕ່ວັນທີ 6-8 ພຶດສະພາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕໍ່ກັບປະຊາຄົມສາກົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍໃນການເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຊື່ອຖື, ສາສະຫນາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ. ເຫດການນີ້ກໍ່ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງຄວາມເສລີໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສາສະຫນາຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບບັນດາບາດກ້າວທີ່ແທດຈິງໃນການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ.
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