ຂ່າວສານ
ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຮັກສາອັນດັບແຖວໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ວັນທີ 15 ມີນາ, ສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ປະກາດຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼ້າສຸດ ສຳລັບບັນດາທິມບານເຕະຍິງໃນໂລກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ດ້ວຍ 161,3 ຄະແນນ, ທິມບານເຕຍິງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 37 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນທິມບານເຕະຍິງ ຟີລິບປິນ (ອັນດັບທີ 39), ໄທ (ອັນດັບ 47), ມຽນມາ (ອັນດັບທີ 54) ແລະ ລາວ (ອັນດັບທີ 93).
ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 6, ຮອງຈາກທິມ ຍິ່ປຸ່ນ (ອັນດັບທີ 7), ສປປ.ເກົາຫຼີ (ອັນດັບທີ 11), ອົດສະຕາລີ (ອັນດັບທີ 12), ຈີນ (ອັນດັບທີ 19) ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (ອັນດັບທີ 20).