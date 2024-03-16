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ຂ່າວສານ

ທິມ​ບານ​ເຕະ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຮັກ​ສາ​ອັນ​ດັບ​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ດ້ວຍ 161,3 ຄະແນນ, ທິມບານເຕຍິງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 37 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
(ພາບ: AFC)

ວັນທີ 15 ມີນາ, ສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ປະກາດຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼ້າສຸດ ສຳລັບບັນດາທິມບານເຕະຍິງໃນໂລກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ດ້ວຍ 161,3 ຄະແນນ, ທິມບານເຕຍິງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 37 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນທິມບານເຕະຍິງ ຟີລິບປິນ (ອັນດັບທີ 39), ໄທ (ອັນດັບ 47), ມຽນມາ (ອັນດັບທີ 54) ແລະ ລາວ (ອັນດັບທີ 93).

ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 6, ຮອງຈາກທິມ ຍິ່ປຸ່ນ (ອັນດັບທີ 7), ສປປ.ເກົາຫຼີ (ອັນດັບທີ 11), ອົດສະຕາລີ (ອັນດັບທີ 12), ຈີນ (ອັນດັບທີ 19) ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (ອັນດັບທີ 20).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ: ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ມີ 35,4% ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ມື້​​ທຳ​ອິດ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ: ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ມີ 35,4% ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ມື້​​ທຳ​ອິດ

ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງລັດເຊຍແລ້ວ, ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 35,4%. ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງແບບທາງໄກ, ກວມເອົາ 75%.
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