ຂ່າວສານ
ທິມຊາດຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ນັດ ແຂ່ງຂັນບ້ານເຕະກັບທິມຊາດ ລັດເຊຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ກັນຍາ, ທິມຊາດບານເຕະ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ການຝືກແອບຢູ່ສູນບຳລຸງສ້າງບານເຕະໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບສາກົນ LPBank Cup 2024 ໂດຍສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ (VFF) ຈັດຂຶ້ນ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະມີການແຂ່ງຂັນກັບທິມຊາດ ລັດເຊຍ ໃນເວລາ 20ໂມງ ຂອງວັນທີ 5 ກັນຍາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມີດິ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ). ນັກເຕະ ໂດຮຸ່ງຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກເຕະໄດ້ມີການຝືກແອບຢ່າງດຸໝັ່ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມນັດແຂ່ງຂັນບານເຕະຈະມາເຖິງ. ນັກເຕະ ໂດຮຸ່ງຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ທິມຊາດ ລັດເຊຍ ເຕະເກັ່ງຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ, ຄະນະຝືກແອບ ຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກຍຸດທະວິທີເທື່ອ. ຕ້ອງໃກ້ຈະຮອດວັນແຂ່ງຂັນ, ເມື່ອມີຄຼິບວີດີໂອ ຫຼື ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງມີແຜນການລະອຽດ. ປັດຈຸບັນ, ນັກເຕະໝົດທຸກຄົນໃນທິມລ້ວນແຕ່ຝືກແອບການປະສົມປະສານໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວກ່ວາ.