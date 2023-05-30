ຂ່າວສານ
ທິມຊາດບານແຕະຫວຽດນາມ ນອນໃນສາຍ C, ງານແຂ່ງຂັນບານແຕະ U23 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023
ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ສະຫະພັນບານແຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF) ໄດ້ຈົກສະຫຼາດແບ່ງສາຍ ງານແຂ່ງຂັນບານແຕະ U23 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023. ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວມີ 10 ທິມ ໄດ້ຈັດອັນດັບຕາມກຸ່ມຄື: ກຸ່ມທີ 1 ມີ U23 ຫວຽດນາມ (ຊະນະເລີດປະຈຸບັນ), ໄທ (ທີ 2), Timor Leste (ທີ 3); ກຸ່ມທີ 2 ມີ ກຳປູເຈຍ Malaysia ແລະ Philippines. ກຸ່ມທີ 3 ມີ Brunei, Indonesia, Myanmar ແລະ ລາວ. 10 ທິມໄດ້ແບ່ງປັນ 3 ສາຍ ແລະ ຕາມໝາກຜົນການຈົກສະຫຼາດ, U23 ຫວຽດນາມ ນອນໃນ ສາຍ C ພ້ອມກັບ Philippines ແລະ ລາວ.
ງານແຂ່ງຂັນບານແຕະ U23 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17-26 ສິງຫາຈະມາເຖິງຢູ່ປະເທດ ໄທ.