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ຂ່າວສານ

ທິມບານເຕະ ອັງກິດ ຢືນອັນດັບທີ 3 World Cup 2026 ໃນນັດແຂ່ງຂັນມີການຍິງເຂົ້າ 10 ປະຕູ

ໃນຂະນະນັ້ນ, ດ້ວຍການຍິງເຂົ້າ 3 ປະຕູຢ່າງລຽນຕິດ, ນັກກິລາ Mbappe ຂອງ ຝລັ່ງ ເປັນຜູ້ຍິງເຂົ້າປະຕູຫຼາຍກ່ວາໝູ່ທີ່ World Cup 2026 ດ້ວຍທັງໝົດ 10 ປະຕູ.
  ທິມບານເຕະ ອັງກິດ ຢືນອັນດັບທີ 3 World Cup 2026. (ພາບ: ຊີນຮົວ/VNA)  

ທິມ​ບາ​ນ​ເຕະ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ອັດ​ການ​​ແຂ່​ງ​ຂັນ​ທີ່ World Cup 2026 ດ້ວຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະຕໍ່​ທິມ​ບານ​ເຕະ ຝ​ລັ່ງ ດ້ວຍ 6 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 4 ​ໃນ​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຍາດ​ອັນ​ດັບ​ທີ 3 ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ກໍ​ລະ​ກົດ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ Hard Rock, Miami, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ທິມ​ບານ​ເຕະ ເອີ​ລົບ ໄດ້​ເຫັນ​ປະ​ຈັກ​ຕາ​ການ​ຍິງ​ເຂົ້າ 10 ປະ​ຕູ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ນັດ​ແ​ຂ່ງ​ຂັນ​ດຶງ​ດູດ​ໃນ​ງານ​ແຂ່​ງ​ຂັນ.

ໃນ​ເຄິ່ງ​ທຳ​ອິດ 1, ອັງ​ກິດ ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຕໍ່​ທິມ​ບານ​ເຕະ ຝ​ລັ່ງ ດ້ວຍ 4 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 0, ໃນ​​ເຄິ່ງ​ທີ 2, ທິມ​ບານ​ເຕະ ຝ​ລັ່ງ ໄດ້​ຍິງ​ເຂົ້າ​ 3 ປະ​ຕູ​. ແຕ່ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ 90 ນາ​ທີ, ໄຊ​ຊະ​ນະ​ສຸ​ດ​ທ້າຍ​ແມ່ນ​ຂຶ້​ນ​ກັບ​ທິມ​ບານ​ເຕະ ອັງ​ກິດ​ ດ້ວຍ 6 ປະ​ຕູ​ຕໍ່ 4. ໄຊ​ຊະ​ນະ​ນີ້​ໄດ້​ຊ່ວຍ ອັງ​ກິດ ​ຍາດ​ໄດ້​ອັນ​ດັບ​ທີ 3 ທີ່ World Cup 2026.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ດ້ວຍການ​ຍິງ​ເຂົ້າ 3 ​ປະ​ຕູຢ່າງ​ລຽນ​ຕິດ, ນັກກິ​ລາ​ Mbappe ຂອງ ຝ​ລັ່ງ ເປັນ​ຜູ້​ຍິງ​ເຂົ້າ​ປະ​ຕູຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ໝູ່​ທີ່ World Cup 2026 ດ້ວຍ​ທັງ​ໝົດ 10 ປະ​ຕູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ 2026 ຮອດ​ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກ​ົດ 2027, ​ໂດຍວາງ​ອອກ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທ້​ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່​ອ​ຊາດ​ປະ​ທານ 7.000 ອັດ​ຖິ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸ່ນ​ຈາກ 18.000 ຕົວ​ຢ່າງ.
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