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ຂ່າວສານ

ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖີ່ນຖານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈັດການໂອ້ລົມສົທະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຊື່ອມຕໍ່ການກະທຳ: ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ”.
ທ່ານພັນເອກ ເລຮວ່າງເຢືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: IOM)

ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖີ່ນຖານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈັດການໂອ້ລົມສົທະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຊື່ອມຕໍ່ການກະທຳ: ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານພັນເອກ ເລຮວ່າງເຢືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ພິເສດແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ໂຄງການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດບັນດາໄລຍະລ້ວນແຕ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ ແລະ ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ, ໃນນັ້ນຖືການປ້ອງກັນເປັນຫຼັກ ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວຽກງານຕ່າງໆ. ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດໃນປີ 2024 ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ໄດ້ເພີ່ມເຕີມບັນດາຫຼັກການສຳຄັນ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມແມ່ນສະມາຊິກ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Mitsue Pembroke ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່າການເຄື່ອນຍ້າຍຖີ່ນຖານ (IOM) ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ປະສິດທິຜົນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຖີ່ນຖານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ພິເສດແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນວຽກງານປັບປຸງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ຍັງ​ເຫ້ວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ກ່​ວາ 71%

ຈຳ​ນວນ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ຍັງ​ເຫ້ວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ກ່​ວາ 71%

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວພັກອາໄສຢູ່ເຫ້ວ ໃນ 7 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸເກືອບ 1,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 23%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.
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