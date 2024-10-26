ຂ່າວສານ
ທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “ທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ. ບັນດາພາບຖ່າຍນີ້ ໄດ້ເຊີດຊູການປະກອບສ່ວນຂອງທະຫານຍິງ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ມະຫາຊົນ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຳບາກຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແຫ່ງທີ່ຫ່າງໄກໃນໂລກ.