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ຂ່າວສານ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ.
(ພາບ: qdnd)

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “ທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ ຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານພັນເອກ ມາກດຶກຈ້ອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ. ບັນດາພາບຖ່າຍນີ້ ໄດ້ເຊີດຊູການປະກອບສ່ວນຂອງທະຫານຍິງ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ມະຫາຊົນ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຳບາກຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແຫ່ງທີ່ຫ່າງໄກໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຽນ​ຢາງ​ສົ່ງ​ອອກງວດ​ໝາກ​ພ້າ​ວ​ທາງ​ການ​ທຳ​ອິດ​ໄປ​ຍັງ ຈີນ

ຕຽນ​ຢາງ​ສົ່ງ​ອອກງວດ​ໝາກ​ພ້າ​ວ​ທາງ​ການ​ທຳ​ອິດ​ໄປ​ຍັງ ຈີນ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FADO iExport ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະກອນ ຮຶງທິ້ງຟາດ ຈັດການສົ່ງອອກສິນຄ້າງວດທຳອິດໄປຍັງ ຈີນ, ດ້ວຍໝາກພ້າວ 60.000 ໜ່ວຍ ທີ່ມີນ້ຳໜັກປະມານ 65 ໂຕນ.
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