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ຂ່າວສານ

ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ຄາດ​ຄະ​ເນ GDP ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຢູ່​ລະ​ດັບ 4,7% ໃນ​ປີ 2023

WB ສະເໜີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍົກສູງສະມັດຕະກາບຜ່ານການປົວແປງຖານການເງິນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການລົງທຶນສາທາລະນະ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂາດເຂີນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ພາບປະກອບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ

ໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ, ທະນາຄານ ໂລກ (WB) ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີ 2023 ບັນລຸລະດັບ 4,7%. ແລະກໍ່ຕາມ WB ແລ້ວ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຄາດວ່າຈະຫຼຸດແຕ່ 3,2% ໃນປີ 2022 ລົງເຫຼືອພຽງ 3%ໃນປີ 2023.

ຕາມ WB ແລ້ວ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລະດັບເຕີບໂຕຕ່ຳກ່ວາ ການຄາດຄະເນຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຈີນ, ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ຕ່າງປະເທດສຳລັບ ບັນດາປະເພດສິນຄ້າ ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດລົງ, ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍ່ຖືກຢຸດສະຫງັກ, ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າຍັງສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແກ່ການເຕີບໂຕ.

ໃນໄລຍະຍາວ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຫວັງຢາຍກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, WB ສະເໜີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍົກສູງສະມັດຕະກາບຜ່ານການປົວແປງຖານການເງິນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການລົງທຶນສາທາລະນະ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂາດເຂີນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIII ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຍິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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