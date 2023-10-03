ຂ່າວສານ
ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນ GDP ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸຢູ່ລະດັບ 4,7% ໃນປີ 2023
ໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ, ທະນາຄານ ໂລກ (WB) ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີ 2023 ບັນລຸລະດັບ 4,7%. ແລະກໍ່ຕາມ WB ແລ້ວ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຄາດວ່າຈະຫຼຸດແຕ່ 3,2% ໃນປີ 2022 ລົງເຫຼືອພຽງ 3%ໃນປີ 2023.
ຕາມ WB ແລ້ວ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລະດັບເຕີບໂຕຕ່ຳກ່ວາ ການຄາດຄະເນຢູ່ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຈີນ, ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ຕ່າງປະເທດສຳລັບ ບັນດາປະເພດສິນຄ້າ ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດລົງ, ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍ່ຖືກຢຸດສະຫງັກ, ແຕ່ຄາດຄະເນວ່າຍັງສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກແກ່ການເຕີບໂຕ.
ໃນໄລຍະຍາວ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຫວັງຢາຍກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, WB ສະເໜີ ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍົກສູງສະມັດຕະກາບຜ່ານການປົວແປງຖານການເງິນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການລົງທຶນສາທາລະນະ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂາດເຂີນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.