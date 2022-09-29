Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າການເຕີບໂຕຢູ່ ອາຊີ ປີ 2022

WB ໄດ້ຍົກການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ 7,2% (ຈາກລະດັບ 5,3% ເມື່ອເດືອນ ເມສາ) ແລະ ຈະແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີລະດັບເຕີບໂຕນຳໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີ.
  (ພາບປະກອບ: Vietnam+)  

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທະນາຄານໂລກ (WB) ປະກາດບົດລາຍງານອັບເດດສະພາບການເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄລຍະເດືອນ ຕຸລາ 2022, ໃນນັ້ນມີຄວາມປະເອີບໃຈເປັນພິເສດກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, WB ໄດ້ຍົກການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນລະດັບ 7,2% (ຈາກລະດັບ 5,3% ເມື່ອເດືອນ ເມສາ) ແລະ ຈະແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີລະດັບເຕີບໂຕນຳໜ້າພາກພື້ນ ອາຊີ.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງ WB ແລ້ວ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງການລ໋ອກດາວຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ໃນໄຕມາດທີ 3 ປີ 2021, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,4% ໃນເຄິ່ງຕົ້ນປີ 2022. ການຟື້ນຟູດັ່ງກ່າວ ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການຟື້ນຕົວຂອງຂະແໜງສົ່ງອອກ ກໍຄືນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຄ່ອຍໆກັບມາທ່ອງທ່ຽວ.

ຕາມນັກຊ່ຽວຊານ WB ແລ້ວ, ກໍຄ້າຍຄືກັບບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກອື່ນ (ນອກຈາກ ຈີນ), ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນຈະຟື້ນຟູໃນປີ 2022. ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະປິ່ນອ້ອມຄວາມຕ້ອງການທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈາກຂະແໜງປຸງແຕ່ງ ຕະຫຼອດຮອດການບໍລິການເມື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

“ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ ປີ 2022. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດຢູ່ນອກພາກພື້ນອາເມລິກາ ລາຕິນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2019. ການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກູບາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ຄວາມເຊື້ອເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top