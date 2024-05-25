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ຂ່າວສານ

ຖ້ຳ​ເຊີນດ​ອງ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມສະ​ຖານ​​ທີ່​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ໃຕ້​ດິນ 7 ແຫ່ງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ນອກຈາກລະບົບແມ່ນ້ຳ, ສະນ້ຳຢູ່ພາຍໃນຖ້ຳ, ລະບົບຊີວະພາບປ່າດົງດິບພັດທະນາ, ຫີນຍ່ອຍທີ່ມີອາຍຸ 400 ລ້ານ ປີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊັ້ນທໍລະນີທີ່ງາມຕາແລ້ວ, ຖ້ຳ ເຊີນດອງ ຍັງເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງພືດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງປະເພດຕ່າງ ໂດຍບໍ່ມີຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກ.
ຖ້ຳ ເຊີນດອງ ມີຄວາມຍາວເກືອບ 9 ກິໂລແມັດ, ຢູ່ບາງທີ່ຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສູງເພດານຂຶ້ນເຖິງ 200 ແມັດ, ກວ້າງ 160 ແມັດ (ພາບ: TTXVN)

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ໜັງສືພິມ South China Moring Post (SCMP) ຂອງ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ໄດ້ເຊີດຊູຖ້ຳ ເຊີນດອງ, ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ຢ້ຽມຊົມ  ຢູ່ໃຕ້ດິນ 7 ແຫ່ງສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມ SCMP ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນອກຈາກລະບົບແມ່ນ້ຳ, ສະນ້ຳຢູ່ພາຍໃນຖ້ຳ, ລະບົບຊີວະພາບປ່າດົງດິບພັດທະນາ, ຫີນຍ່ອຍທີ່ມີອາຍຸ 400 ລ້ານ ປີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊັ້ນທໍລະນີທີ່ງາມຕາແລ້ວ, ຖ້ຳ ເຊີນດອງ ຍັງເປັນບ່ອນດຳລົງຊີວິດຂອງພືດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງປະເພດຕ່າງ ໂດຍບໍ່ມີຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກ.  ປີ 2018, ກຸ່ມນັກຊ່ຽວຊານ ອັງກິດ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຖ້ຳ ໄດ້ພົບເຫັນຖ້ຳ ເຊີນດອງ ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 30% ແລະ ເລິກກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເຜີຍກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ຖ້ຳ ເຊີນດອງ ມີຄວາມຍາວເກືອບ 9 ກິໂລແມັດ, ຢູ່ບາງທີ່ຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສູງເພດານຂຶ້ນເຖິງ 200 ແມັດ, ກວ້າງ 160 ແມັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 300 ຕື້ USD ຂອງ ທະນາຄານສູນກາງ ລັດເຊຍ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານພິເສດ ຢູ່ ຢູແກຼນ.
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