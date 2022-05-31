ຂ່າວສານ
ຖະໜົນວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນໃນ Festival ໝາກໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ OCOP ຫວຽດນາມ ປີ 2022
ນັບແຕ່ກ່ອນມື້ຈັດພິທີໄຂຢ່າງເປັນທາງການ “ຖະໜົນວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ” ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ປະດັບປະດາຢ່າງງາມຕາ ດ້ວຍໝາກໄມ້, ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຊະນິດຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະເຂດພາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂ
Festival ໝາກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ OCOP ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ເຕີຍບັກ, ນະຄອນ ເຊີນລາ, ແຂວງ ເຊີນລາ. ນັບແຕ່ກ່ອນມື້ຈັດພິທີໄຂຢ່າງເປັນທາງການ “ຖະໜົນວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ” ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ປະດັບປະດາຢ່າງງາມຕາ ດ້ວຍໝາກໄມ້, ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຊະນິດຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະເຂດພາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງເກືອບ 500 ຮ້ານ ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນກວ່າ 1.300 ຢ່າງ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ເອື້ອຍເຟືອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ເຊີນລາ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຈັດງານ Festival ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນກະເສດຫຼາຍຊະນິດນີ້. ມີຫຼາຍຮ້ານວາງສະແດງຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນພວກຂ້າພະເຈົ້າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຈະເຄີຍໄດ້ຊິມ. ນີ້ແມ່ນລາຍການທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເຊີນລາ ຈະຈັດຫຼາຍເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຊີນລາ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຄົ້ນຫາ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກວ່າກ່ຽວກັບປະເພດຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງແຕ່ລະເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ”.
ສະເພາະແຂວງ ເຊີນລາ, ເຊິ່ງເປັນແຂວງເຈົ້າພາບຈັດ Festival, ໄດ້ເລືອກເອົາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳກວ່າ 220 ຢ່າງ ມາວາງຂາຍໃນ Festival ນີ້, ໃນນັ້ນມີຜະລິດຕະພັນ OCOP ກວ່າ 70 ຢ່າງ, ລວມມີ ຜະລິດຕະພັນກະເສດສົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)