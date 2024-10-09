ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄປຢ້ຽມຢາມສ.ຝລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 7 ຕຸລາ, ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມເນັ້ນໜັກກວ່າ ສອງປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ເຄົາລົບຄວາມສະເໝີພາບ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະລາດ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາການແລກປ່ຽນ ກັນ ພົບປະຂັ້ນສູງຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງຝລັ່ງ ແລະ ພັກກອມມູນິດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຫວຽດນາມ, ຍົກລະດັບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກວ້າງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ຝລັ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ ສປຊ ສວມບົດບາດໃຈກາງ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດຕາມກົດບັດ ສປຊ, ພິເສດແມ່ນຄວາມສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ບັນດາສິດເສລີໂດຍພື້ນຖານສຳລັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ກັບເມືອປະເທດສິ້ນສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີຄັ້ງທີ 19 ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຝລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 ຕຸລາ - 7 ຕຸລາ 2024, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron .