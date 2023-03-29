ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ: ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX
ວັນທີ 29 ມີນາ 2023, ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວ ປຸກລະດົມລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX. ລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນ ໃສ່ຮັບຮອງ ແລະ ເຊີດຊູບັນດານັກປະພັນ, ຜົນງານ ແລະ ບົດປະ ພັນດີ ເດັ່ນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ ບັນດາຜົນງານການພັດທະນາປະ ເທດຊາດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ສຳນັກຂ່າວຫວຽດນາມ ແມ່ນອົງການປະຈຳມອບລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານການ ພົວ ພັນ ຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ສະຫາຍ ເລຫາຍບິ່ງ, ກຳ ມະການສຳຮອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະ ນະ ໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳ ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທົບທວນຄືນບັນ ດາຜົນງານດີເດັ່ນຂອງປະເທດ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ໃນປີ 2022 ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບ ທີ່ປີ 2023 ແມ່ນປີທີ່ສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍໃນການປະຕິບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ. ລາງວັນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຂ່າວສານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ທ່ີມີຕໍ່ຫວຽດນາມ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຈາກພາຍນອກ, ສົມ ທົບກັບກຳ ລັງແຮງພາຍໃນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ປະເທດໃນປີ 2023.
ພາຍຫຼັງປະສົບຜົນສຳເລັດ ມອບລາງວັນ ໃນ 8 ຄັ້ງຜ່ານມາ, ລາງ ວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນ ຊື່ສຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາການ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງໂອກາດປະດິດສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະ ນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະທດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ລາງວັນ ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວ ຫັນ ຈາກບັນດານັກປະພັນ/ກຸ່ມນັກປະພັນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຄົນ ທ່ີມີບົດປະ ພັນ/ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບລາງວັນສູງ.
ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະ ເທດ ຄັ້ງທີ IX ຄາດວ່າ ຈະເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນວຽກງານໂຄ ສະນາ ເຜີຍແຜ່ເວົ້າລວມ ແລະ ວຽກງານຂ່າວສານ ເວົ້າສະເພາະ, ນຳເອົາພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ, ຜູ້ຄົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການພັດທະ ນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຫວຽດນາມ ໄປສູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ພິຈາລະນາມອບລາງວັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບົດປະພັນ ເປັນພາສາ ຫວຽດ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນບັນດາປະເພດຄື: (1) ສິ່ງພິມ ພາສາຫວຽດ; (2) ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເວັບໄຊ ເປັນພາສາ ຫວຽດ; (3) ສິ່ງພິມ ພາສາຕ່າງປະເທດ; (4) ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເວັບໄຊເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ; (5) ກະຈາຍສຽງ; (6) ໂທລະພາບ; (7) ຮູບພາບ (ລວມທັງຮູບພາບຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ ທິວທັດທຳມະຊາດ); (8) ປຶ້ມ; (9) ຄລິບວີດີໂອ ແລະ (10) ຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີມູນຄ່າຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ລົງໃນພາພະນະສື່ມວນຊົນ; ໄດ້ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່, ປະກາດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022 ຫາວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023.
ມື້ສຸດທ້າຍ ໃນການຮັບບົດ ເຂົ້າປະກວດ ແມ່ນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2023 (ຕາມກາຈໍ້າ ໄປສະນີ)
ສະຖານທີ່ຮັບບົດ: ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາການ-ສໍານັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ, ຫ້ອງເລກທີ 301, ເຮືອນເລກທີ 11, ຖະໜົນ ເຈິ່ນຮຶງດ້າວ, ເມືອງ ຮ່ວານກ໋ຽມ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ເບີໂທ: 024. 39330540
ອີເມວ: giathongtindoingoailan9@gmail.com
ດ້ານນອກຂອງຊອງຈົດໝາຍ ຕ້ອງຂຽນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ: ສຳເນົາເອກະສານ ປະກວດ ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
ໃນປີ 2022, ໃນທ່າມກາງການຜັນແປ ທີ່ສັບສົນຂອງການລະບາດໂຄວິດ-19, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ຮັບ 1.172 ບົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ສະແດງ ເປັນ 14 ພາສາ, ໃນນັ້ນມີປະມານ 200 ບົດ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ; 70 ບົດ ໂດຍນັກຂຽນຕ່າງ ປະເທດແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສະພາລາງວັນ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມອບລາງວັນ ໃຫ້ 112 ບົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນ, ໃນນັ້ນໄດ້ເຊີດຊູ ພິເສດໃຫ້ “ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ໃນງານມະ ຫາ ກຳກິລາ ຊີເກມຄັ້ງທີ 31”, ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຄວາມສຳເລັດຂອງງານມະຫາກຳກິລາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໂລກຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສວຍງາມ, ປອດໄພ, ເປັນມິດ, ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດ ນາມ./.
* ງານວາງສະແດງຮູບພາບ “ຄວາມອົບອຸ່ນ ຂອງ ມະນຸດ ຢູ່ຈຸດສູນກາງ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຕວກຕີ”
ເນື່ອງໃນໂອກາດປຸກລະດົມລາງວັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການພົວພັນຕ່າງປະເທດແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະ ນຳຊຸດຮູບພາບ “ຄວາມອົບອຸ່ນ ຂອງ ມະນຸດ ຢູ່ຈຸດສູນກາງແຜ່ນດິນໄຫວ ຕວກກີ” ໂດຍນັກຂ່າວ VNA ປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ Hatay, ສະ ຖານ ທີ່ໄດ້ສົມທຽບຄືກັບ “ເມືອງ ຜີ” ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງປະ ຫວັດສາດໃນ ຕວກກີ ເມື່ອ ເດືືອນ ກຸມພາ 2023. ນັກຂ່າວ ທີ່ມີໜ້າຢູ່ ຕວກກີ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມ: “ໄພພິບັດ ສິ້ນສຸດລົງ, ຄວາມຮັກ ຂອງ ມະນຸດແມ່ນຕະຫຼອດໄປ” ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງ ປະ ຊາຊົນ ປະເທດນີ້ ຈະເອົາຊະນະການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ເພື່ອການຟື້ນຟູ.