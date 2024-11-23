ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂດມີນີກາ
ແຕ່ວັນທີ 19 – 21 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂດມີນີກາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Rodolfo Abinader Corona. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳ 2 ປະເທດຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຂັ້ນສູງ ເພື່ອກຳນົດທິດການພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ໂດມີນີກາ. ການນຳ 2 ປະເທດໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ, ຄື: ການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດຂອງກັນ. 2 ຝ່າຍສະແດງຈຸດປະສົງລິເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາເພື່ອລົງນາມໃນເອກະສານ 2 ຝ່າຍທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ; ເລີ່ມດຳເນີນວິວັດການທາບທາມຄວາມເຫັນລະຫວ່າງຂະແໜງເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາສັນຍາສົ່ງເສີມ ແລະ ອາລັກຂາການລົງທຶນໂດຍໄວ.
2 ຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດກັບບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ລາຕິນ - ກາຣີເບ ແລະ ກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.