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ຂ່າວສານ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂດມີນີກາ

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳ 2 ປະເທດຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຂັ້ນສູງ ເພື່ອກຳນົດທິດການພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ໂດມີນີກາ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Rodolfo Abinader Corona)

ແຕ່ວັນທີ 19 – 21 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂດມີນີກາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Rodolfo Abinader Corona. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, 2 ປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ.

        ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ການນຳ 2 ປະເທດຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຂັ້ນສູງ ເພື່ອກຳນົດທິດການພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ໂດມີນີກາ. ການນຳ 2 ປະເທດໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ, ຄື: ການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດຂອງກັນ. 2 ຝ່າຍສະແດງຈຸດປະສົງລິເລີ່ມດຳເນີນການເຈລະຈາເພື່ອລົງນາມໃນເອກະສານ 2 ຝ່າຍທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ;  ເລີ່ມດຳເນີນວິວັດການທາບທາມຄວາມເຫັນລະຫວ່າງຂະແໜງເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາສັນຍາສົ່ງເສີມ ແລະ ອາລັກຂາການລົງທຶນໂດຍໄວ.

        2 ຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດກັບບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ລາຕິນ - ກາຣີເບ ແລະ ກັບພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....
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