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ຂ່າວສານ

ຕ້ອງ​ມີ​ບັນ​ດານະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊີ້​ຂາດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ ພ​ື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ຕົ້ນປີ 2023 ແມ່ນໄລຍະທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສຳລັບປະເທດຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຖືວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງ, ສຸມໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການເສດຖະກິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອມີມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ທັນການ.
ທ່ານ ຮວ່າງດຶກຖັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງກວ໋າງຈິ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື

ໃນການປຶກສາຫາລືບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງວາລະປະຊຸມຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະ ຕົ້ນປີ 2023 ແມ່ນໄລຍະທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສຳລັບປະເທດຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຖືວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງ, ສຸມໃສ່ຕິດຕາມສະພາບການເສດຖະກິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອມີມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ທັນການ. ພິເສດ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ລັກສະນະເປັນເຈົ້າພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການທີ່ຮີບດ່ວນ, ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍລະບົບວິສາຫະກິດ… ທ່ານ ຮວ່າງດຶກຖັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງກວ໋າງຈິ ຖືວ່າ:

        “ວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ວິສາຫະກິດພັດທະນາ, ປະເທດຈຶ່ງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ຈົ່ງສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນ, ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງກີດຂວາງກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ກະແສເງິນສິນເຊື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ່າງລຸລ່ວງ, ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຢ່າງສຸດຂີດ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Fiji ຕີຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກໍຄືຢູ່ໃນໂລກ

Fiji ຕີຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ກໍຄືຢູ່ໃນໂລກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນວັນຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ຊາດ.
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