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ຂ່າວສານ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດການລົງປະຊາມະຕິ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບ 2 ເນື້ອໃນ: ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍໂດຍລັດຖະບານສະເໜີໃນຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ທ່ານຮ່ວາງມິງຮ້ຽວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເງະອານຖືວ່າ:

ເພື່ອພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ບັນຫາບຸກຄະລາກອນຍາມໃດກໍ່ແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານທີ່ສຸດ. ໃນຄວາມຈິງປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາພວມມີຄວາມຕ້ອງການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາອາດສາມາດຮັບສະໝັກນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຄືນັກຊ່ຽວຊານສາກົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການບຳລຸງສ້າງ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຜ່ານບັນດານະໂຍບາຍ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດເພື່ອສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ຢູ່ນິງທ້ວນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຢັ້ງຢືນລັກສະນະຈຳເປັນກໍ່ຄືຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນສະພາວະທ່າອ່ຽງຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢືນຢັນຍຸດທະສາດລວມ

ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢືນຢັນຍຸດທະສາດລວມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືວິໄສທັດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕໍ່ອະນາຄົດຂອງເຂດ ກາຊາ.
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