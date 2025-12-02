Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ​ຄວບ​ຄຸມ​ກ່ຽວ​ກັບດິນ​ປະ​ເສີດ, ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ

ການເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຂໍ້ຕິດຂັດເກີດໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາກົນໄກອະນຸຍາດ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຮັບໃຊ້ການສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ.
ກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)
ຕ້ອງມີກົນໄກຄວບຄຸມກ່ຽວກັບດິນປະເສີດ, ຊັບພະຍາກອນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພ້ອມທັງຮັບປະກັນປັດໄຈປ້ອງກັນຊາດ, ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເນື້ອໃນໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຍົກອອກມາໃນວາລະປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່ດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ. ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ການເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຂໍ້ຕິດຂັດເກີດໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາກົນໄກອະນຸຍາດ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຮັບໃຊ້ການສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນໂດຍດ່ວນ ໂດຍຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດຕັດສິນເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລາວ ຢືນຢັນບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າເສັ້ນທາງ 50 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ

ລາວ ຢືນຢັນບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າເສັ້ນທາງ 50 ປີແຫ່ງການພັດທະນາ

ລາວ ກໍ່ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມວິໄສທັດການພັດທະນາ. ຈາກປະເທດບໍ່ມີທະເລ, ລາວ ໄພວມກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ແລະ ທາງການບິ່ນເທື່ອລະກ້າວ.
