ຂ່າວສານ ຕ້ອງມີກົນໄກຄວບຄຸມກ່ຽວກັບດິນປະເສີດ, ຊັບພະຍາກອນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ 02/12/2025 ການເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຂໍ້ຕິດຂັດເກີດໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາກົນໄກອະນຸຍາດ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຮັບໃຊ້ການສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)ຕ້ອງມີກົນໄກຄວບຄຸມກ່ຽວກັບດິນປະເສີດ, ຊັບພະຍາກອນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພ້ອມທັງຮັບປະກັນປັດໄຈປ້ອງກັນຊາດ, ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເນື້ອໃນໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຍົກອອກມາໃນວາລະປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່ດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ. ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ການເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີ ແລະ ແຮ່ທາດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຂໍ້ຕິດຂັດເກີດໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາກົນໄກອະນຸຍາດ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຮັບໃຊ້ການສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ໂຄງການລົງທຶນໂດຍດ່ວນ ໂດຍຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດຕັດສິນເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)