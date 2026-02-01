Báo Ảnh Việt Nam

ຕວກ​ກີ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ກາງ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ອີ​ຣານ

ເຖິງວ່າ ອີຢູ ຖືກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ແມ່ນ “ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ” ກໍ່ຕາມ ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ໝາກຄວາມວ່າ ແມ່ນການຍຸບເລິກການເຈລະຈາກັບ ເຕເຮຣານ.

ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ປະທານາບໍດີ ຕວກກີ ( ພາບ: AHMAD AL-RUBAYE/Pool via REUTERS)

ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາບໍດີ ອີຣານ, ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ປະທານາບໍດີ ຕວກກີ ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອາເມລິກາ. ທ່ານ Erdogan ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕວກກີຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວກັບທ່ານ Abbas Araghchi, ຜູ້ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ອີຣານ, ທ່ານ Hakan Fidan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ຢືນຢັນວ່າ: “ການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການເຈລະຈານິວເຄຼຍລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອາເມລິກາ ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ”.

  ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Antonio Tajani ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຕາລີ ພັດຖືວ່າ: ເຖິງວ່າ ອີຢູ ຖືກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ແມ່ນ “ອົງການກໍ່ການຮ້າຍ” ກໍ່ຕາມ ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ໝາກຄວາມວ່າ ແມ່ນການຍຸບເລິກການເຈລະຈາກັບ ເຕເຮຣານ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Tajani ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ອີຢູ ຍັງຕ້ອງຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງໂອ້ລົມສົນທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍ​ູ້​ແຮງ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ລະ​ບອບ ລະ​ບຽບ​ການ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ

ຕ້ອງຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບ, ບູລະນະ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງສິດກຳມະສິດ, ສິດຊັບສິນ, ສິດເສລີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສິດແກ້ງແຍ້ງຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງເສດຖະກິດເອກະຊົນ.
