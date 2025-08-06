Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ດ້ຽນ​ບຽນ ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຮູບ​ແບບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ; ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ມອບເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງຕັ້ງຕາແສງໃໝ່, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕາແສງ. ໃນວາລະເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ; ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

        ສອງຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເຄື່ອນໄຫວຍຸຕິທຳ; ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າກະກຽມບັນດາລະບຽບການຕາມຂໍ້ກຳນົດເພື່ອຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຫ້ວຍປວກ (ຫວຽດນາມ) - ນາຊອນ, ລາວ ກາຍເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນຕາມແຜນຜັງ; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຂົງເຂດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ເຊີນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ກອງສິລະປະກອນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳຢູ່ Festival ສິ່ງຍອດສິ່ງຂອງ ເຕິຍບັກ - ດ້ຽນບຽນ ປີ 2025 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ສິງຫາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ Logistics ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ

ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກນ້ຳຕານ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top