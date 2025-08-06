ຂ່າວສານ
ດ້ຽນບຽນ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການປະຕິບັດຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງຕັ້ງຕາແສງໃໝ່, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕາແສງ. ໃນວາລະເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນຕຽນຢຸງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ; ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີນຳກັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເຄື່ອນໄຫວຍຸຕິທຳ; ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າກະກຽມບັນດາລະບຽບການຕາມຂໍ້ກຳນົດເພື່ອຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຫ້ວຍປວກ (ຫວຽດນາມ) - ນາຊອນ, ລາວ ກາຍເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນຕາມແຜນຜັງ; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນຂົງເຂດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ເຊີນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ກອງສິລະປະກອນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳຢູ່ Festival ສິ່ງຍອດສິ່ງຂອງ ເຕິຍບັກ - ດ້ຽນບຽນ ປີ 2025 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ສິງຫາ 2025.