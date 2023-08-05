ຂ່າວສານ
ດ່ານັ້ງ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ມາເລເຊຍ
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Dato Tan Yang Thai ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງມາເລເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ດ່ານັ້ງ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ດ່ານັ້ງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງມາເລເຊຍ. ມາເລເຊຍຍາມໃດກໍ່ນອນໃນ top 10 ຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາທ່ຽວດ່ານັ້ງ. 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍກ່ວາ 68.000 ເທື່ອຄົນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການລົງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ, ການນຳນະຄອນ ແລະ ບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການຢູ່ ດ່ານັ້ງ ຍາມໃດກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ເອົາໃຈໃສ່ສະໜັບສະໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດມາເລເຊຍ ເຂົ້າມາລົງທຶນ ກໍ່ຄືສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວຢູ່ນະຄອນດ່ານັ້ງ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Dato Tan Yang Thai ຖືວ່າ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ). ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກເພື່ອໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍພ້ອມກັນຮ່ວມມືພັດທະນາການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ. ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍຫຼາຍຄົນເລືອກເອົາດ່ານັ້ງ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວ.