ຂ່າວສານ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ 95 ຄອບຄົວກຳມະກອນ, ລັດຖະກອນ, ແຮງງານດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ 22/06/2026 ກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ 95 ຄອບຄົວກຳມະກອນ, ລັດຖະກອນ, ແຮງງານດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄລຍະ 2021 – 2026 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ກອງປະຊຸມ ໂດຍສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 25 ປີ (28/6/2001-28/6/2026). ຕາງໜ້າສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ມອບດອກໄມ້ຊົມເຊີຍບັນດາຄອບຄົວກຳມະກອນ, ແຮງງານດີເດັ່ນ (ພາບ: TTXVN)ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຖາຍທູເຊືອງ ຮອງປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ 95 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນຕ່າງໜ້າໃຫ້ແກ່ນັບລ້ານຄອບຄົວສະມາຊິກໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ລະຄອບຄົວ ແມ່ນເລື່ອງລາວໜຶ່ງທີ່ຈົບງາມ, ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ກຳລັງແຮງແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ, ການແບ່ງປັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກ. ທ່ານນາງ ຖາຍທູເຊືອງ ສະເໜີໃຫ້ກຳມະກອນທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຄອບຄົວ, ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດຂອງສະມາຊິກກຳມະບານ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ປອດໄພ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ແຮງງານຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງວຽກງານ ກັບ ຊີວິດ. ໃນລາຍການ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວດີເດັ່ນໄດ້ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພ້ອມກັນເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການອອກແຮງງານແລະອຸທິດສ່ວນ (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)