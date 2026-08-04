ຂ່າວສານ
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດໃນໄລຍະໃໝ່
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມການທູດຄັ້ງທີ 33, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ປະສານສົມທົບຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງສາມກະຊວງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳພາ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ເປັນປະຈຳຂອງວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມໃນສັງກາດໃໝ່”. ກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ ເລືອງຕາມກວາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປັນປະທານ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ລັດຖະມົນຕີສາມທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດມີການພົວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງປະເທດຊາດ; ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສາມກະຊວງຢ່າງລະອຽດແມ່ນການຫັນທັດສະນະຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ. ຕາມລັດຖະມົນຕີສາມທ່ານແລ້ວ, ໂດຍຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງກ່ຽວກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຈາກໄກໂດຍໄວໃນສະພາບການໂລກປັດຈຸບັນ, ການເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນັບມື້ນັບມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຂຶ້ນ